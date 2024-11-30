Dal Viola Park: Quarta e Mandragora regolarmente in gruppo. Filtra ottimismo per Gudmundsson
In vista della sfida di domani sera contro l'Inter, Radio Bruno fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori viola. Buone notizie per Raffaele Palladino: Martínez Quarta e Rolando...
In vista della sfida di domani sera contro l'Inter, Radio Bruno fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori viola. Buone notizie per Raffaele Palladino: Martínez Quarta e Rolando Mandragora hanno partecipato regolarmente all’allenamento odierno. Anche per Yacine Adli e Danilo Cataldi le sensazioni sono positive. Pur non essendo ancora al meglio della condizione, i due centrocampisti sono pronti a dare il massimo, stringendo i denti per essere a disposizione del tecnico. La loro quasi certa presenza rappresenta un ulteriore rinforzo per il reparto centrale. Ancora incertezza invece sulla presenza o meno nella lista dei convocati di Albert Gudmundsson. La lesione muscolare è alle spalle ma il giocatore si allena da poco meno di una settimana regolarmente in gruppo. Nelle ultime ore filtra però ottimismo sulle possibilità di vederlo quantomeno in panchina.
PEDULLÀ: “COMMISSO 5 ANNI DI QUASI TUTTO ALLA FIORENTINA. PARLANO I FATTI, LE COSE NON PIOVONO DAL CIELO”
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