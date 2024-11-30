Pedullà: "Commisso 5 anni di quasi tutto alla Fiorentina. Parlano i fatti, le cose non piovono dal cielo"

La Fiorentina ha fatto finali europee, poi lascia perdere se le perdi o le vinci, ma dai un senso a quello che hai fatto

Sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato i 20 anni della presidenza Cairo al Torino, confrontandola con quanto fatto da Rocco Commisso dal 2019, anno in cui si verificò l'acquisizione della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Nel 2019 Commisso acquisì la la Fiorentina. Dal 2019 al 2025 quasi, Commisso ha fatto il quintuplo di quanto fatto da Cairo, e mi tengo stretto rispetto a quello che non ha fatto Cairo.

Lascio perdere il Viola Park, che è un gioiello straordinario, lascio perdere le critiche che Commisso ha dovuto sopportare da chi adesso è salito sul carro, lascio perdere le i giudizi sulla campagna acquisti della scorsa estate che era una campagna acquisti ritenuta insoddisfacente... Ma hai fatto finali europee, poi lascia perdere se le perdi o le vinci, ma dai un senso a quello che hai fatto. Partecipi, respiri, vai in Europa, hai perso una finale di Coppa Italia, hai fatto bene a livello giovanile, ma la prima squadra, gli investimenti, gli uomini che han fatto i dirigenti si sono dimostrati alla lunga competitivi. Per cui c'è un distinguo clamoroso che va fatto tra una situazione e l'altra, e mi dispiace dirlo. Dovrei concludere così Cairo quasi 20 anni di nulla da presidente, Commisso 5 anni di tutto, o quasi tutto in 5 anni abbondanti. Le cose non piovono dal cielo. Non è che uno è baciato dalla fortuna, non è che uno dice: 'sai faccio le finali perché qualcuno me le ha regalate'. È un'idea, è un lavoro, è una semina, è una strategia e accompagnarsi ed essere accompagnati da uomini giusti".

Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dello-sport-brutte-notizie-per-inzaghi-acerbi-e-carlos-augusto-verso-il-forfait-con-la-fiorentina/278911/