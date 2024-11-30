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Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina

Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina. L'assenza per Firenze sarebbe dovuta essere solo quella di Pavard, che ne avrà per un mesetto dopo i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2024 11:20
Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina -
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Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina. L'assenza per Firenze sarebbe dovuta essere solo quella di Pavard, che ne avrà per un mesetto dopo il problema muscolare accusato con il Lipsia. Invece - come conferma la Gazzetta dello Sport - sono sorti rallentamenti nel reintegro di Acerbi e, intanto, s'è fermato ancora Carlos Augusto. Il centrale ex Lazio, così come Frattesi, si è allenato solo in parte con il gruppo, mentre il brasiliano era affaticato alla coscia destra. Oggi le valutazioni saranno definitive, ma è forte la sensazione che Inzaghi dovrà rinunciare a entrambi domani.

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