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Notizie Carlos Augusto Fiorentina

Inter nervosa da Giovedì: Carlos Augusto sfotte Kean, Inzaghi urla a Ranieri di stare muto dopo 23 secondi

11 febbraio 2025 11:45

Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina

30 novembre 2024 11:20

Inter, affaticamento muscolare per Carlos Augusto: rischio forfait contro la Fiorentina

29 novembre 2024 15:24

Nazione, Carlos Augusto tenta la Fiorentina, testa a testa con l'Inter per il giocatore del Monza

25 giugno 2023 08:54

Nazione: "Carlos Augusto, l'Inter non chiude il colpo, così la Fiorentina può inserirsi per prenderlo"

22 giugno 2023 09:28

Tuttosport, Fiorentina su Carlos Augusto del Corinthians e Gojak della Dinamo Zagabria

16 luglio 2020 11:14

Gazzetta, Carlos Augusto è nel mirino della Fiorentina. Su di lui Inter e Monza

15 luglio 2020 17:49

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