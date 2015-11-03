Notizie Carlos Augusto Fiorentina

Inter nervosa da Giovedì: Carlos Augusto sfotte Kean, Inzaghi urla a Ranieri di stare muto dopo 23 secondi
11 febbraio 2025 11:45
Gazzetta dello Sport, brutte notizie per Inzaghi: Acerbi e Carlos Augusto verso il forfait con la Fiorentina
30 novembre 2024 11:20
Inter, affaticamento muscolare per Carlos Augusto: rischio forfait contro la Fiorentina
29 novembre 2024 15:24
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25 giugno 2023 08:54
Nazione: "Carlos Augusto, l'Inter non chiude il colpo, così la Fiorentina può inserirsi per prenderlo"
22 giugno 2023 09:28
Tuttosport, Fiorentina su Carlos Augusto del Corinthians e Gojak della Dinamo Zagabria
16 luglio 2020 11:14
Gazzetta, Carlos Augusto è nel mirino della Fiorentina. Su di lui Inter e Monza
15 luglio 2020 17:49
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