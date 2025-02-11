Inter nervosa da Giovedì: Carlos Augusto sfotte Kean, Inzaghi urla a Ranieri di stare muto dopo 23 secondi

La Fiorentina ha perso 2-1 a San Siro contro l'Inter in una partita con tantissimi temi e momenti di tensione a partire dal furto subito dalla Fiorentina in occasione dell'1-0 dell'Inter per conclude...

La Fiorentina ha perso 2-1 a San Siro contro l'Inter in una partita con tantissimi temi e momenti di tensione a partire dal furto subito dalla Fiorentina in occasione dell'1-0 dell'Inter per concludere con le pesanti offese razziste ricevute da Moise Keana a partita finita che hanno costretto Kean e la Fiorentina a prendere dei provvedimenti.. La partita tra l'altro si è giocata a 4 giorni di distanza dal recupero della partita di andata finita per 3-0 in favore della Fiorentina, sconfitta che ha evidentemente minato la serenità della squadra interista.

Infatti fin dai primissimi istanti si è visto subito la rabbia dei giocatori nerazzuri, e già dopo 23 secondi le telecamere hanno inquadrato Simone Inzaghi urlare: "Stai muto" nei confronti di Ranieri, reo di essersi lamentato con il guardalinee per una mancata segnalazione di fuorigioco. Atteggiamento nervoso da parte di Inzaghi per tutta la partita, più volte si è avvicinato alla panchina della Fiorentina come in occasione delle proteste da parte di Palladino per il goal subito da un calcio d'angolo inesistente. Ma anche al triplice fischio Inzaghi esultando per la vittoria della sua squadra si è girato verso Palladino e lo staff.

Al fischio finale c'è stata anche la consegna del premio MVP a Carlos Augusto che dopo averlo ricevuto si è lasciato andare ad uno sfottò verso Kean. Infatti il terzino rientrando nello spogliatoio con i compagni ha preso in giro Kean imitando il suo flettere i muscoli dopo uno scontro con un difensore. Insomma tanti episodi e segnali che fanno capire come l'Inter abbia accusato nettamente il 3-0 di Lunedì, d'altra parte la squadra di Inzaghi non era abituata a perdere così nettamente essendo per loro la prima sconfitta con 3 goal di scarto e la prima per 3-0 dal 2016

LE PAROLE DI ZANIOLO

https://www.labaroviola.com/zaniolo-lobiettivo-e-essere-protagonista-in-una-grande-fiorentina-sarei-dovuto-venire-gia-in-estate/288361/