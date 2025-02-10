Zaniolo: "L'obbiettivo è essere protagonista in una grande Fiorentina, sarei dovuto venire già in estate"

Nicolò Zaniolo ha lasciato una lunga intervista ai microfono di Sportmediaset in cui ha parlato anche del suo arrivo alla Fiorentina in questa sessione di mercato, queste le sue parole:"Molto felice d...

Nicolò Zaniolo ha lasciato una lunga intervista ai microfono di Sportmediaset in cui ha parlato anche del suo arrivo alla Fiorentina in questa sessione di mercato, queste le sue parole:

"Molto felice di essere tornato alla Fiorentina e non vedo l'ora di giocare, in questa esperienza cerco di divertirmi e tornare a giocare ed essere protagonista in una grande squadra. Col senno di poi ho il rimorso di non essere venuto qui prima anche se a Bergamo sono cresciuto, però ho giocato troppo poco. Qui a Firenze non è una rivincita, si tratta di calcio e di sport e sono tornato in un posto che mi ha voluto bene. Il Viola Park è una struttura stupenda, c'è tutto e anche di più di quello che ci serve, non vivrò qui come il mister perché anche staccare comunque ci fa bene.

A Bergamo sono arrivato con un infortunio e sono partito indietro rispetto a gli altri, poi ho trovato poco spazio e non è andata senza un particolare motivo. Sono tornato qui perché mi hanno voluto fortemente. Ero contento di venire per qui anche per Kean e Ranieri. Speriamo che il mister mi migliori come ha fatto con Kean.

Ho un modo di giocare abbastanza fisico, l'arbitro a volte scambia questo con delle reazioni ma è un modo di giocare molto focoso e per questo prendo molte ammonizioni

Il primo infortunio al crociato l'ho presa bene perché non ci ero abituato, tutti hanno infortuni. Il secondo è stato più brutto perché ero rientrato in gruppo da un mese ed è stato un po' più difficile da digerire ma la passione per questo sport poi viene fuori. Al primo ginocchio sono stato fuori 8 mesi, al secondo 12 mesi. Saltare Euro 2024 mi ha fatto molto male, è brutto vedere i compagni da casa"

CRISCITIELLO CONTRO NAPOLI

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