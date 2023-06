Nazione: “Carlos Augusto, l’Inter non chiude il colpo, così la Fiorentina può inserirsi per prenderlo”

Contrattualmente non troppo complicata anche la strada che può portare a Carlos Augusto (classe 1999) del Monza. Il difensore di fascia (sinistra) è legato al club lombardo fino al giugno 2024 e trattare adesso la sua cessione potrebbe permettere al Monza di evitare il rischio dello svincolo a zero euro che scatterebbe (senza rinnovo del contratto) con l’inizio del prossimo anno solare. L’interesse per un giocatore con le caratteristiche di Carlos Augusto sembra coincidere con la decisione di far girare Terzic sul fronte delle cessioni. Nel caso, la soluzione di Bologna pare la più gradita a tutte le parti incausa.Restando all’esterno brasiliano del Monza – prima di allargare il discorso sul Bologna –, c’è da dire che la Fiorentina rischia di trovarsi a confronto con l’interesse sul giocatore da parte dell’Inter.Anche se i nerazzurri sembrano obiettivamente temporeggiare un po’ nell’affondare la mossa decisiva. Lo scrive La Nazione.

