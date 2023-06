Scrive La Gazzetta dello Sport, tra tutte le destinazioni possibili in Italia, Nicolò Zaniolo preferisce la Juventus, la Fiorentina ha fatto un tentativo concreto ma troppo debole. Il Galatasaray non ha pensato nemmeno per un secondo di accettare la cifra inferiore ai 15 milioni che i viola mettevano sul piatto.

