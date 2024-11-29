Inter, affaticamento muscolare per Carlos Augusto: rischio forfait contro la Fiorentina

Il brasiliano alle prese con un affaticamento muscolare: la sua presenza al Franchi resta in dubbio.

L'Inter di Simone Inzaghi si sta preparando per la sfida di domenica allo stadio Franchi, dove affronterà la Fiorentina, reduce dalla partita di ieri contro il Pafos. L'allenatore piacentino dovrà fare i conti con la gestione degli infortuni, tra cui quello di Pavard, che non sarà disponibile per la trasferta di Firenze. Come riportato da Sky Sport, anche Carlos Augusto potrebbe saltare il match contro i viola a causa di un problema muscolare. Davide Frattesi e Francesco Acerbi, invece, hanno lavorato parzialmente con il gruppo e saranno rivalutati nella giornata di domani, quando si deciderà se inserirli nella lista dei convocati per la trasferta.

Sentite Caressa: “Se la Fiorentina gioca come al solito contro l’Inter rischia grosso, occhio a Thuram”

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