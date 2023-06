Nazione, Carlos Augusto tenta la Fiorentina, testa a testa con l’Inter per il giocatore del Monza

Più facile, quindi, che i primi a uscire di scena siano i due difensori _ Igor e Terzic _ che fra operazione immediata e incassi futuri (su Terzic potrebbe essere fissato un riscatto al giugno 2024 di 4/5 milioni), porterebbero nelle casse della Fiorentina una quindicina di milioni. I dirigenti viola, del resto, sono piuttosto attivi su un paio situazioni in entrata. Il testa a testa con l’Inter per Carlos Augusto, sembra in favore proprio di Barone e Pradè, mentre il rientro in Italia (prestito secco, magari con un riscatto non obbligatorio) di Viti, spinge concretamente il giocatore nella direzione di casa sua, appunto Firenze. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BUFERA SU CHIESA