Bufera su Chiesa, salta e canta al coro: “E chi non è salta è un gobbo juventino”. Tifosi inferociti

I tifosi della Juventus non hanno preso benissimo il coro fatto al matrimonio di Bastoni dai giocatori dell’Inter presenti che hanno cantato e ballato: “E chi non è salta è un gobbo juventino” (di seguito il video). A far arrabbiare non è tanto lo sfottò ma il fatto che in mezzo a quei giocatori c’era anche Federico Chiesa che si vede sorridente mentre salta anch’esso tra lo stupore e la rabbia dei tifosi della Juventus

È bufera su Federico #Chiesa: al matrimonio dell’amico #Bastoni, salta al coro di “chi non salta gobbo juventino è” Tifosi bianconeri furiosi

Lascerà la #Juventus? #Calciomercato #Juve pic.twitter.com/vPEptFuWJj — Boomerissima ⛱️ (@Boomerissima) June 24, 2023

RETEGUI IL PREFERITO PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA