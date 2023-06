Nazione: “Fiorentina su Retegui, Burdisso l’alleato. Il giocatore preferisce i viola alla Lazio”

Quello del centravanti è il nodo più serrato e più delicato da sciogliere. Mateo Retegui continua a essere al momento l’obiettivo più sensibile per i viola. L’argentino di passaporto italiano è di fatto l’opzione che rientrerebbe nei paramentri viola visto che il costo della clausola di rescissione con il Boca Juniors (proprietario del giocatore) non è lontana dai 15 milioni di euro. Non solo. Alessandro Moggi ha la procura per il mercato italiano e l’agente ha ottimi rapporti sia con Barone che con Pradè. Inoltre Burdisso è di casa alla Boca e dunque la pista potrebbe essere percorribile, Lipsia permettendo. E’ vero che anche la Lazio ha chiesto informazioni, ma l’idea di essere ’solo’ il vice Immobile non lo convince. Meglio la Fiorentina per giocarsi le proprie carte con gli attuali attaccanti viola ancora a Firenze. Lo scrive La Nazione.

