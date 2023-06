De Magistris lancia la bomba: “Mi hanno detto che Castrovilli non vuole rinnovare il contratto”

L’ex giocatore di Pallanuoto, Gianni De Magistris, ospiti negli studi di Radio Bruno, ha parlato anche del rinnovo di Castrovilli, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2024, queste le sue parole:

“Il rischio del mercato è quello di far perdere il valore economico ai giocatori, l’esempio è Amrabat, adesso vale di meno rispetto a gennaio dove c’era l’effetto mondiale. In attacco bisogna cambiare, Jovic sarà anche più forte di Cabral ma le difficoltà che ci sono state le le abbiamo viste tutti, Dia è un giocatore che si muove bene. Ad essere sincero farei la scommessa Zaniolo. Su Castrovilli mi è arrivata la voce che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza, dopo essersi ripreso dall’infortunio è stato molto utilizzato da Italiano nella seconda parte di stagione, speriamo che possa rimanere a Firenze”

PARLA IL BABBO DI NGONGE