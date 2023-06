Non solo Mbala Nzola e Boulaye Dia, per l’attacco della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, uno dei nomi che stanno sondando Daniele Pradè e Joe Barone è quello di Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta che dopo una stagione al di sotto delle sue consuete medie non sembra più un intoccabile di Gian Piero Gasperini.

