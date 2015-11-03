Notizie Tigre Fiorentina

Dall'Argentina: "Scout della Fiorentina vola a Victoria per monitorare Santiago Gonzalez del Tigre"
11 novembre 2024 16:11
Nazione: "Fiorentina su Retegui, Burdisso l'alleato. Il giocatore preferisce i viola alla Lazio"
24 giugno 2023 09:26
Nazione: "Burdisso sponsor di Retegui, ha una clausola da 15 milioni, Fiorentina destinazione gradita"
18 giugno 2023 09:19
TMW annuncia: "Retegui è un obiettivo della Fiorentina. Contatti tra la società viola e il Tigre"
16 giugno 2023 23:43
Tigre riscatta metà Retegui per 2 milioni. Burdisso gli fece firmare il primo contratto. Ci sarà la Fiorentina?
26 marzo 2023 23:45
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