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Notizie Tigre Fiorentina

Dall'Argentina: "Scout della Fiorentina vola a Victoria per monitorare Santiago Gonzalez del Tigre"

11 novembre 2024 16:11

Nazione: "Fiorentina su Retegui, Burdisso l'alleato. Il giocatore preferisce i viola alla Lazio"

24 giugno 2023 09:26

Nazione: "Burdisso sponsor di Retegui, ha una clausola da 15 milioni, Fiorentina destinazione gradita"

18 giugno 2023 09:19

TMW annuncia: "Retegui è un obiettivo della Fiorentina. Contatti tra la società viola e il Tigre"

16 giugno 2023 23:43

Tigre riscatta metà Retegui per 2 milioni. Burdisso gli fece firmare il primo contratto. Ci sarà la Fiorentina?

26 marzo 2023 23:45

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