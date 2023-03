Tigre riscatta metà Retegui per 2 milioni. Burdisso gli fece firmare il primo contratto. Ci sarà la Fiorentina?

Secondo quanto riportato dal portale argentino TyC Sport, il Tigre è pronto a riscattare la metà il neo giocatore della nazionale italiana Mateo Retegui. Il club eserciterà il diritto di riscatto per acquisire il 50% del cartellino del calciatore, reduce da due gol in due presenze in azzurro. La somma che verrà versata al Boca Junior sarà di poco più di 2 milioni di euro con il Tigre che diventerà dunque comproprietario dell’attaccante,

A fine stagione non è ovviamente da escludere che il calciatore possa cambiare nuovamente casacca: su di lui sono vigili diversi club italiani tra cui Lazio, Inter e Milan ma non bisogna escludere nessun altro club, nemmeno la Fiorentina (con Jovic che in estate potrebbe dire addio) con Burdisso che gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista e che lo conosce molto bene. Burdisso parlò cosi di Retegui, parole del 2019 registrate da Calciomercato.com, quando il giocatore era sotto la procura di Francesco Totti. Cosi parlò l’attuale dirigente della Fiorentina:

“Gli ho fatto il primo contratto appena sono arrivato al Boca, ma con Francesco non ci siamo sentiti per il giocatore. L’ho mandato in prestito all’Estudiantes dove ha fatto molto bene e ha trovato un allenatore che l’ha aiutato a crescere. Da noi sarebbe stato il quinto o sesto attaccante, lì si è sentito importante. E’ un giocatore con caratteristiche più europee che sudamericane”.

