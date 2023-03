Cassano: “Se Spalletti dice addio al Napoli in Italia può allenare solo il Milan e la Fiorentina”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato del futuro di Luciano Spalletti in caso di addio al Napoli a fine stagione, queste le sue parole:

“Più di questo a Napoli non può fare con una squadra che lui ha preso a zero, è stato l’allenatore più grande della storia del Napoli per il gioco e i risultati che ha portato. Per quanto riguarda un futuro eventuale altrove, vedo solo una squadra dove potrebbero sposare bene la sua idea di calcio: il Real Madrid. Se devo scommettere una fiches lo farei, direi blancos se Ancelotti dovesse andar via. In Italia non andrebbe alla Juventus, io l’escluderei, durerebbe un secondo e mezzo, lui è una persona lineare, coerente, dritta, li fanno giochini strani e gioco della tre carte. In Serie A metterei solo Milan ed anche la Fiorentina. All’estero dico il Real Madrid perchè lo meriterebbe”

LE PAROLE DI CORVINO