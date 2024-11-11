Dall'Argentina: "Scout della Fiorentina vola a Victoria per monitorare Santiago Gonzalez del Tigre"

Il centrocampista argentino, classe 2003, è nel mirino della Fiorentina, ma anche di altre squadre di Serie A come Lazio, Bologna e Venezia.

La Fiorentina si prepara alla prossima finestra di mercato, monitorando nuove opportunità per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Uriel Iugt di Radio La Red, uno scout del club viola sarà presente allo stadio Diego Dellagiovanna per seguire il match tra Tigre e Defensa y Justicia, con l’obiettivo di osservare da vicino il centrocampista classe 2003 SantiagoGonzalez. La Fiorentina intende valutare con attenzione il giovane talento argentino, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di altre squadre di Serie A, tra cui Lazio, Bologna e Venezia, che seguiranno il match in programma alle 22:45.

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