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Spalletti: "Kean ha delle criticità che sta superando. Ha qualche problemino che non è peggiorato"

Kean si è presentato in Nazionale con una tripletta e un grande stato di forma con la Fiorentina. Ha parlato di lui Spalletti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2024 15:39
Spalletti: "Kean ha delle criticità che sta superando. Ha qualche problemino che non è peggiorato" -
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Luciano Spalletti ha parlato di Kean nella sua conferenza stampa di inizio raduno della Nazionale, queste le parole del commissario tecnico azzurro:

"Kean sta facendo benissimo e siamo contentissimi perchè sta segnando contro tutti. ha delle qualità e delle criticità, adesso sta portando il livello delle qualità più alto rispetto a quello delle criticità. Rispetto a Retegui Kean è più di corsa, è più di gamba, può giocare anche esterno, è uno che fa reparto da solo, Retegui è più da area di rigore, sa tirare in porta con le spalle girate, sa trovare la porta, è bravo a vedere dove non guarda, a vedere al contrario. Kean adesso sta facendo vedere anche questo, ieri ha segnato in tutti i modi, quei gol li fanno vedere che è completo. Retegui prima punta e Kean a girargli intorno.

Kean ha questo problemino che aveva anche prima della partita di ieri, che va gestito, non è peggiorato dopo la partita che ha giocato, per un paio di giorni si sta attenti. Avere durante la partita un’alternativa importante è altrettanto importante, decidere di decidere è importante. Ieri quello che ha fatto Kean è una roba importante per chi fa il suo ruolo, i movimenti che fa a campo aperto, come si è sbarazzato ieri del diretto marcatore sul terzo gol, il movimento a tagliare sul primo gol anche è molto importante"

LE PAROLE DI COMUZZO IL PRIMO GIORNO IN NAZIONALE

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