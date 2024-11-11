Spalletti: "Kean ha delle criticità che sta superando. Ha qualche problemino che non è peggiorato"

Kean si è presentato in Nazionale con una tripletta e un grande stato di forma con la Fiorentina. Ha parlato di lui Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato di Kean nella sua conferenza stampa di inizio raduno della Nazionale, queste le parole del commissario tecnico azzurro:

"Kean sta facendo benissimo e siamo contentissimi perchè sta segnando contro tutti. ha delle qualità e delle criticità, adesso sta portando il livello delle qualità più alto rispetto a quello delle criticità. Rispetto a Retegui Kean è più di corsa, è più di gamba, può giocare anche esterno, è uno che fa reparto da solo, Retegui è più da area di rigore, sa tirare in porta con le spalle girate, sa trovare la porta, è bravo a vedere dove non guarda, a vedere al contrario. Kean adesso sta facendo vedere anche questo, ieri ha segnato in tutti i modi, quei gol li fanno vedere che è completo. Retegui prima punta e Kean a girargli intorno.

Kean ha questo problemino che aveva anche prima della partita di ieri, che va gestito, non è peggiorato dopo la partita che ha giocato, per un paio di giorni si sta attenti. Avere durante la partita un’alternativa importante è altrettanto importante, decidere di decidere è importante. Ieri quello che ha fatto Kean è una roba importante per chi fa il suo ruolo, i movimenti che fa a campo aperto, come si è sbarazzato ieri del diretto marcatore sul terzo gol, il movimento a tagliare sul primo gol anche è molto importante"

LE PAROLE DI COMUZZO IL PRIMO GIORNO IN NAZIONALE

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