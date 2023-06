ùSecondo quanto riportato da TMW, Mateo Retegui è un nuovo obiettivo per l’attacco della Fiorentina: l’italo-argentino, al momento in ritiro con la Nazionale di Mancini, potrebbe diventare un’alternativa a Cabral e Jovic per l’attacco viola, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione. Contatti in corso tra la società viola e il Tigre, club in cui milita il centravanti classe 1999.

