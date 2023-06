Nazione: “Burdisso sponsor di Retegui, ha una clausola da 15 milioni, Fiorentina destinazione gradita”

Si accende il mercato. O meglio, la Fiorentina entra nelle indiscrezioni di mercato dalla porta principale, considerata la necessità di puntellare un reparto che spesso è finito nell’occhio del ciclone, nonostante i suoi interpreti si siano comunque difesi, cifra alla mano. Ma la voglia di salire un ulteriore gradino spinge la dirigenza a sondare ogni possibile idea. Idee, per la verità, provando a trovare terreno fertile rispettando i propri parametri. Così i dirigenti viola stanno pensando a un’idea che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane e portare a Mateo Retegui, nuova speranza della Nazionale.

Il centravanti classe ‘99 del Tigre vuole sfruttare le convocazioni di Mancini per approdare in Europa anche a livello di club e la Fiorentina sarebbe una destinazione gradita. La clausola rescissoria per liberarsi dalla società con sede a Victoria è fissata a 15 milioni di euro. Cifra molto appetibile e che rientrerebbe, appunto, nelle strategie di mercato viola. Gli intermediari che curano i rapporti tra Argentina e Italia sono già al lavoro. Inoltre, particolare non trascurabile, il rapporto con Burdisso è ottimo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, COPPIA BERARDI-GONZALEZ DA SQUADRA DA CHAMPIONS