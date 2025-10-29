29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:03

Funaro a Repubblica: “Abituata a dire la verità. Confermo la fine dei lavori nel 2029, collaboreremo con la Fiorentina per il centenario”

29 Ottobre · 09:44

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato della situazione stadio citando anche l'importanza del centenario della Fiorentina.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica (edizione di Firenze), la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro, ha affrontato diversi temi legati alla città e ai recenti risultati delle elezioni regionali. Tra gli argomenti, anche lo stato dei lavori di restyling dello Stadio Artemio Franchi, dove non sono mancati alcuni rallentamenti.

“Un intervento di questa portata comporta inevitabilmente diverse complessità – ha spiegato Funaro –. Il nostro impegno è quello di affrontarle e fare in modo che non si ripetano. Sono abituata a dire le cose come stanno: dei ritardi intermedi ci sono stati, e me ne dispiace. Siamo comunque pienamente disponibili a collaborare in vista del centenario della Fiorentina. Confermo l’obiettivo di completare l’intero progetto entro il 2029”.

 

