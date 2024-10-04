Nel giorno del centenario della Fiorentina capienza Franchi 34 mila posti. Fine lavori primavera 2029

Oggi al Viola Park c'è stato l'incontro tra la sindaca di Firenze Sara Funaro e la proprietà della Fiorentina

È durato oltre un’ora l’incontro al Viola Park tra la sindaca Sara Funaro e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Al meeting erano presenti anche Cathrine Commisso, il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, la Direttrice Generale del Comune Lucia Bartoli e la Portavoce della Sindaca Francesca Padula. L’incontro è stato cordiale e costruttivo.

La sindaca Funaro ha presentato al presidente Commisso una prima ipotesi del cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi, ipotizzando che la Fiorentina continui a giocare tutte le partite casalinghe nell’impianto di viale Manfredo Fanti durante le varie fasi dei lavori, fino alla conclusione. Questa ipotesi comporterebbe una fine dei lavori nella primavera del 2029 con una capienza di posti a crescere nelle varie fasi dei lavori. Inoltre, secondo il cronoprogramma presentato, in occasione del centenario della società, che cadrà il 29 agosto 2026, il Franchi sarà utilizzabile e avrà una capienza pari a 34.478 posti lordi.

Già dalla prossima settimana si riuniranno i tavoli operativi, nei quali i tecnici del Comune e della Fiorentina valuteranno i vari aspetti del cronoprogramma.

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-giocava-con-ikone-sottil-e-beltran-titolari-cera-un-gioco-che-ora-manca/270951/

La Fiorentina ha dimostrato interesse ad avere un ruolo importante nella gestione dello stadio e delle attività collegate e tra le parti c'è disponibilità a collaborare.