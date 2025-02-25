Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"

Il DG viola ha ribadito le sue perplessità sulla ristrutturazione dello stadio ma anche di essere al lavoro con il Comune per realizzarla

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ad un convegno sulle infrastrutture sportive, facendo il punto sulla situazione dei lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi:

"Per il Franchi ci siamo ritrovati in una situazione paradossale: la giunta precedente ha deciso di iniziare i lavori di ristrutturazione con i soldi del PNRR, ma questi fondi non erano sufficienti. La politica non può non aiutare in certe situazioni, la Fiorentina però è stata coinvolta in piccolissima parte nel progetto vincitore del concorso. Oggi, per fortuna, stiamo lavorando con la giunta Funaro per rivedere i passaggi che andavano fatti un anno e mezzo fa. Ci sono ancora miglioramenti da fare e siamo in costante contatto col Comune per trovare le risorse economiche necessarie per concludere il progetto. Peccato però che probabilmente nel 2026 non avremo lo stadio pronto per il nostro centenario”