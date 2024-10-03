Commisso-Funaro domani l’incontro. Problemi di visibilità al Franchi, ipotesi teli oscuranti

Quest'intervento potrebbe costare circa 150 mila euro. Si discuterà anche del cronoprogramma

I lavori di ristrutturazione allo stadio Franchi stanno causando problemi di visibilità per alcuni spettatori seduti di fronte alla curva Fiesole, dove sono in corso gli interventi più rilevanti. La Fiesole, priva di spettatori e di colore chiaro, riflette la luce, rendendo difficile vedere il pallone quando è in aria. Il consigliere comunale Francesco Casini ha sollevato la questione, e l'assessore Giovanni Bettarini ha risposto che il Comune sta valutando soluzioni tecniche, nonostante le difficoltà dovute agli spazi ristretti del cantiere.

Una possibile soluzione consiste nell'installare teli oscuranti, ma ci sono complicazioni legate all'ancoraggio e ai rischi di "effetto vela" in caso di vento. Anche i tecnici della Fiorentina stanno lavorando su questa ipotesi, con costi stimati tra 100 e 150 mila euro. Domani, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e la sindaca Sara Funaro discuteranno il cronoprogramma dei lavori, con l'obiettivo comune di completare i cantieri il prima possibile. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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