Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"

Il sindaco di Firenze ha parlato dopo l'incontro con il ministro Abodi

La mattinata fiorentina del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stata densa di appuntamenti istituzionali e sopralluoghi tecnici. Accompagnato dalla sindaca Sara Funaro, il Ministro ha potuto toccare con mano l'evoluzione di diversi progetti sportivi della città, concludendo il tour presso il cantiere dello stadio Artemio Franchi.

Al termine della visita, la sindaca Funaro ha espresso soddisfazione per il confronto avvenuto:

«Quella di oggi è stata una tappa fondamentale. Esprimo la mia gratitudine al Ministro per aver scelto di approfondire lo stato dell'arte di diversi progetti cittadini. Il nostro itinerario è iniziato all'Isolotto con il calcio inclusivo: un'esperienza davvero ammirevole che coinvolge giovani atleti con disabilità in un contesto d'eccellenza. Successivamente, abbiamo visionato i lavori alla scuola Ghiberti, sede di due rilevanti strutture sportive, per poi terminare con il sopralluogo al Franchi. Per il Ministro si è trattata della prima ispezione a questi cantieri ed è stato gratificante poter illustrare la qualità dell'impegno che stiamo mettendo in campo».

Uno dei temi centrali dell'incontro è stato il cronoprogramma dei lavori, elemento cardine in ottica internazionale. Firenze punta infatti a essere una delle sedi degli Europei di calcio 2032.