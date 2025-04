Nazione: “Franchi, Commisso-Funaro accordo sulla convenzione, non ancora sul project financing. Ipotesi incontro a fine maggio”

Bottino (quasi) pieno. L’aereo privato sul quale stamattina presto salirà Rocco Commisso assieme alla moglie Catherine per far ritorno negli Stati Uniti porterà con sé un mucchio di buone notizie. E questo sia sul fronte della squadra – che nell’arco di tempo in cui mister Mediacom è rimasto a Firenze non ha perso nemmeno una partita – che delle attività che il numero uno viola ha portato avanti sotto l’aspetto politico-infrastrutturale durante il mese passato in città.

Per quanto riguarda la formazione di Palladino, il bilancio è stato più che soddisfacente: quattro vittorie e tre pari, che comprendono anche l’approdo alle semifinali di Conference. Rocco, tranne la trasferta a Celje, ha seguito la squadra ovunque, dovendo però rinunciare al rinviato match di Cagliari (ma per Pasquetta aveva volato coi giocatori). Ma anche sotto l’aspetto della programmazione il contributo del patron è stato importante: oltre a difendere Palladino – dal quale Commisso è deciso a ripartire l’anno prossimo – e a star vicino a Fagioli, vittima di un nuovo tritacarne mediatico, proprio in Sardegna è andato in scena il faccia a faccia con Kean che potrebbe convincere il giocatore a restare.

Passi in avanti anche sul fronte stadio: dopo un incontro con la sindaca Funaro, è stato infatti trovato l’accordo sul rinnovo della convenzione per il Franchi mentre ancora non è stata ufficializzata la scelta di contribuire (con oltre 100 milioni) al project financing per completare la ristrutturazione dell’impianto di Nervi. Se ne riparlerà, forse, a fine maggio, quando Commisso – in caso di finale di Conference – potrebbe tornare a Firenze. Lo riporta La Nazione.