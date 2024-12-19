Funaro: "La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi durante i lavori. Porteremo la tramvia a Bagno a Ripoli"

La sindaca di Firenze Funaro ha ribadito l'intenzione di non far spostare la Fiorentina dal Franchi durante i lavori di ristrutturazione

Nel corso del brindisi istituzionale prima di Natale organizzato per la stampa, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha risposto ai giornalisti presenti, toccando anche i temi Fiorentina, stadio e Viola Park. Queste le sue parole a riguardo:

"Durante il comitato in Prefettura abbiamo affrontato tutti i punti principali e discusso i prossimi passi. È stato deciso che la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi anche durante i lavori, e stiamo valutando una variante al progetto per rendere possibile questa soluzione. Stiamo inoltre lavorando alla documentazione necessaria e, non appena ci saranno aggiornamenti, li comunicheremo. Il nostro obiettivo è completare i lavori sullo stadio Franchi, mantenere una collaborazione positiva con la Fiorentina e offrire risposte concrete ai tanti tifosi della città."

Per quanto riguarda la futura tramvia verso Bagno a Ripoli: "Finché non avremo terminato le prove di pre-esercizio per la linea che collega San Marco, non sarà possibile avviare contemporaneamente i cantieri per la nuova linea. Una volta inaugurata la linea Vacs, potremo iniziare con quella verso Bagno a Ripoli. Sulle tempistiche, posso dire che i lavori per il parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli sono a buon punto. Oltre a questo, sono in corso interventi sul ponte, dopo i quali partiranno gli altri cantieri. Siamo consapevoli che sarà uno sforzo importante anche per i cittadini, ma puntiamo a offrire una soluzione concreta per migliorare la mobilità entro il 2026."

MARCENARO ARBITRERA' FIORENTINA-UDINESE

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