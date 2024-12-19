Fiorentina-Udinese sarà arbitrata da Marcenaro: ultimo precedente il 2 a 1 con la Lazio firmato Gudmundsson

Marcenaro arbitrerà Fiorentina-Udinese. Qualche mese fa ha diretto Fiorentina-Lazio, assegnando ai Viola due rigori, segnati da Gudmundsson

L'AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la 17esima giornata di Serie A. La Fiorentina, che affronterà l'Udinese al Franchi nel posticipo di lunedì, sarà arbitrata da Matteo Marcenaro, con Pezzuto al VAR e Maresca all'AVAR. I precedenti con il fischietto di Genova sono 4: 3 vittorie e 1 sola sconfitta, contro la Lazio nel 2023/2024. L'ultima vittoria risale a pochi mesi fa, quando la Fiorentina di Palladino ha sconfitto proprio i biancocelesti in casa, grazie a due rigori segnati da Gudmundsson (di cui uno molto discusso dopo un contatto tra Nuno Tavares e Dodo). Ecco la designazione pubblicata dall'AIA:

MARCENARO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

L'INTERESSE DEL BORUSSIA DORTMUND PER BATURINA

https://www.labaroviola.com/ricordate-baturina-la-fiorentina-lo-voleva-ad-agosto-adesso-puo-andare-al-borussia-dortmund/281546/