Nuovo incontro tra la sindaca Funaro e Commisso: focus sul restyling dello stadio Franchi
Funaro e Commisso a confronto sul cronoprogramma dei lavori al Franchi, con la squadra che resterà nello stadio durante la ristrutturazione
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, presente al Viola Park per incontrare il presidente Rocco Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari. Si tratta di un seguito alla riunione tenutasi in precedenza a Palazzo Vecchio, durante la quale si è discusso del restyling dello stadio Franchi, con particolare attenzione al cronoprogramma richiesto da tempo dalla Fiorentina al Comune, in vista della decisione di continuare a giocare nello stadio durante i lavori di ristrutturazione.
Ennesima prova d’amore dei tifosi della Fiorentina: Franchi sold out contro il Milan
https://www.labaroviola.com/ennesima-prova-damore-dei-tifosi-della-fiorentina-franchi-sold-out-contro-il-milan/270921/