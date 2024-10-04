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Nuovo incontro tra la sindaca Funaro e Commisso: focus sul restyling dello stadio Franchi

Funaro e Commisso a confronto sul cronoprogramma dei lavori al Franchi, con la squadra che resterà nello stadio durante la ristrutturazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2024 15:50
Nuovo incontro tra la sindaca Funaro e Commisso: focus sul restyling dello stadio Franchi -
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La sindaca di Firenze, Sara Funaro, presente al Viola Park per incontrare il presidente Rocco Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari. Si tratta di un seguito alla riunione tenutasi in precedenza a Palazzo Vecchio, durante la quale si è discusso del restyling dello stadio Franchi, con particolare attenzione al cronoprogramma richiesto da tempo dalla Fiorentina al Comune, in vista della decisione di continuare a giocare nello stadio durante i lavori di ristrutturazione.

Ennesima prova d’amore dei tifosi della Fiorentina: Franchi sold out contro il Milan

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