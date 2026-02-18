Funaro: “Non ho parlato dello stadio con Joseph, parlo con Ferrari. Con la Fiorentina dialogo aperto”

La sindaca di Firenze Sara Funaro è intervenuta in occasione della posa della maxi trave che sorreggerà la nuova curva Fiesole, queste le sue parole:

Sullo stato dei lavori (Curva Fiesole)

“Siamo in una fase determinante: è partito il montaggio delle grandi travi in acciaio, strutture fondamentali che sosterranno sia i gradoni prefabbricati sia l’intelaiatura della copertura. Si tratta del cuore portante della nuova Curva Fiesole, un passaggio chiave del cantiere. Mentre proseguono gli interventi interni e il restauro del cemento, l’installazione di queste travi da 40 metri darà un impatto visivo concreto alla nuova struttura. Già dalla fine di marzo, con la posa dei gradoni, inizieremo a vedere chiaramente il nuovo profilo della Curva.”

Sugli incontri con la UEFA ed Euro 2032

“Come previsto, si sono svolti i sopralluoghi programmati in tutte le città candidate agli Europei. I delegati hanno visionato l’interno dell’impianto, le aree limitrofe e valutato i requisiti necessari, inclusa la mobilità e l’importanza della tramvia a Campo di Marte. È stato un confronto sereno, sulla scia di quello già avuto a Nyon; non si è trattato di uno step definitivo, che invece avverrà solo dopo la presentazione finale fissata per il 31 luglio.”

Sui rapporti con la Fiorentina e la famiglia Commisso

“A dire il vero, il dialogo con la Fiorentina è costante. Ogni volta che emergono novità, provvediamo a condividerle e continueremo a farlo. Con Giuseppe Commisso ci siamo visti sia a Firenze che a New York in occasione dei funerali: era un momento di estrema delicatezza e non abbiamo affrontato il tema stadio. Tuttavia, il confronto con la società e con Ferrari prosegue senza interruzioni.”

Sulla scadenza del 31 luglio e i finanziamenti

“Non abbiamo ricevuto comunicazioni da Roma riguardo a possibili proroghe. Siamo in una fase avanzata dell’opera, con il progetto definitivo del secondo lotto già pronto. Chiaramente, la progettazione esecutiva della seconda parte verrà avviata contestualmente all’inizio dei relativi lavori; non ho aggiornamenti sulla situazione di altre città. Il nostro obiettivo resta quello di ospitare gli Europei 2032: faremo il possibile per riuscirci, perché sarebbe un risultato straordinario per Firenze.”

Sulla sinergia con la Regione (Giani)

“Il rapporto con il Presidente Giani è quotidiano. La cooperazione tra le diverse istituzioni non manca mai e continueremo a collaborare fianco a fianco sia per il progetto dello stadio che per le altre questioni sul tavolo.