Funaro in vista di Fiorentina-Betis: “In campo tutte le misure preventive, massima attenzione”

In vista della semifinale di Conference League di domani sera tra Fiorentina e Betis Siviglia e dell’arrivo dei tifosi spagnoli a Firenze, dal punto di vista della sicurezza “ieri c’è stato il comitato per l’ordine pubblico, ha partecipato l’assessore Giorgio. So che il questore, la prefetta e tutte le forze dell’ordine stanno lavorando con grandissima attenzione mettendo in campo tutte le misure preventive” necessarie, “c’è attenzione da parte di tutti e anche la mia”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di un evento. (ANSA)