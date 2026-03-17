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Funaro: “Siamo in attesa di conferma per fare i lavori dello stadio in notturna. Stiamo dialogando su questioni tecniche”

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Funaro: “Siamo in attesa di conferma per fare i lavori dello stadio in notturna. Stiamo dialogando su questioni tecniche”

Redazione

17 Marzo · 15:22

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 15:22

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#FiorentinaCapienza StadioFunaro

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La sindaca di Firenze, Funaro ha parlato a Lady Radio sugli aggiornamenti dei lavori dello stadio: “Una concessione al club di 80 anni? Non posso dare una risposta rispetto a questo perché siamo in una fase nella quale stiamo interloquendo con la Fiorentina, del resto come sempre da quando mi sono insediata. Stiamo dialogando sia su questioni tecniche, sia sulla possibilità di una collaborazione diretta. Il mio auspicio è che si possa lavorare insieme e che si possa trovare un accordo. Potrebbe arrivare una svolta per velocizzare i lavori, con la possibilità di poter operare anche in notturna, siamo in attesa di una risposta del commissario perché il sindaco non ha poteri in questo senso”.

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