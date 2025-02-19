Funaro: "Finire velocemente la Fiesole e la mezza Maratona è il nostro obiettivo, i lavori procedono regolari"

Il nuovo Sindaco di Firenze si è espressa sulla situazione legata ai lavori dello stadio che procedono regolari

A Toscana TV ha parlato il neosindaco di Firenze Funaro che ha detto la sua sui lavori allo stadio Franchi: "Stiamo monitorando la situazione del Franchi come quella di tutti i cantieri che abbiamo in corso in città. Abbiamo cambiato il cronoprogramma perché inizialmente i lavori dovevano avvenire in uno stadio vuoto in cui non si giocavano partite. Invece, abbiamo concesso alla Fiorentina di continuare a giocare nello stadio nonostante i lavori per cui abbiamo modificato la tabella di marcia. Vogliamo finire in fretta la Fiesole e la mezza maratona per poi spostarci dall'altra parte, stiamo velocizzando i tempi e siamo concentrati sul proseguimento dell'opera."