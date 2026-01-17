La Sindaca Funaro ricorda Commisso: “Ha vissuto ogni momento con intensità”

Il mondo del calcio si è svegliato oggi con una triste notizia: all’età di 76 anni è venuto a mancare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. In tanti in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per il lutto subito dalla famiglia Commisso e dal club viola: fra di essi anche la Sindaca di Firenze, Sara Funaro. Questa la nota stampa diffusa: “Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Rocco Commisso, il cui impegno, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile. Commisso non è stato solo un imprenditore di successo, ma un presidente che ha vissuto ogni momento con intensità. Uomo con visione e obiettivi chiari, determinato e allo stesso tempo empatico e accogliente portava con sé un grande affetto per la città, per la sua Fiorentina, per il suo staff e per ogni giocatore”. Poi si legge ancora: “Perdiamo una persona di una umanità rara, schietta con valori autentici e forte senso della famiglia, verso la quale aveva un amore profondo e incondizionato, un imprenditore che ha scelto di investire nel futuro del nostro territorio. Il legame con Firenze e il suo territorio ha come simbolo tangibile la realizzazione del Viola Park. Ricorderò sempre ogni suo viaggio in Italia, aggiunge la sindaca, che diventava occasione di incontro e confronto, a partire dal nostro primo appuntamento ufficiale a Palazzo Vecchio, insieme a Catherine, alla quale sono vicina e mi stringo in un caloroso abbraccio. “In questo momento di grande dolore, esprimo personalmente, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Firenze il più sentito cordoglio e vicinanza a Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutta la sua famiglia, ad Alessandro Ferrari, a tutta la società, ai giocatori e a tutti quelli che hanno condiviso con lui il cammino con la Fiorentina. Firenze si stringe attorno a tutti loro con sincero affetto”.