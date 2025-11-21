Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato direttamente da Nyon, a margine dell’incontro con la UEFA per la candidatura dello stadio Franchi in vista di Euro2032: “Si è trattato di un primo incontro tra le parti, che la UEFA ha avuto con anche con altre città. Abbiamo fatto una progettazione complessiva dello stadio e una presentazione dell’impatto che un evento come l’Europeo può avere sulla città.

Abbiamo parlato anche della mobilità cittadina e del trasporto pubblico, con la tramvia che verrà realizzata a Campo di Marte e sarà pronta per gli Europei. L’incontro è stato positivo e ci siamo dati appuntamento per luglio, quando sarà tempo di presentare la nostra candidatura ufficiale”.