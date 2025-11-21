21 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”

News

Funaro: “Incontro con la UEFA positivo. Per gli Europei del 2032 sarà pronta anche la tramvia”

Redazione

21 Novembre · 15:46

Aggiornamento: 21 Novembre 2025 · 15:47

TAG:

ACF FiorentinafranchiFunaro

Condividi:

di

La sindaca Funaro ha parlato dell’esito dell’incontro con la UEFA relativamente al progetto dello stadio Franchi in vista di Euro2032

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato direttamente da Nyon, a margine dell’incontro con la UEFA per la candidatura dello stadio Franchi in vista di Euro2032: “Si è trattato di un primo incontro tra le parti, che la UEFA ha avuto con anche con altre città. Abbiamo fatto una progettazione complessiva dello stadio e una presentazione dell’impatto che un evento come l’Europeo può avere sulla città.

Abbiamo parlato anche della mobilità cittadina e del trasporto pubblico, con la tramvia che verrà realizzata a Campo di Marte e sarà pronta per gli Europei. L’incontro è stato positivo e ci siamo dati appuntamento per luglio, quando sarà tempo di presentare la nostra candidatura ufficiale”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio