18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”

Redazione

18 Novembre · 09:31

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 09:31

TAG:

Funarouefa

Condividi:

di

Non è previsto però che il Comune presenti l’atteso cronoprogramma dei lavori

Giovedì una delegazione del Comune di Firenze (con in testa la sindaca Sara Funaro e l’assessora allo sport Letizia Perini), progettisti della ristrutturazione (Arup) e rappresentanti della Fiorentina, si recheranno a Nyon, presso la sede dell’Uefa per illustrare lo stato dei lavori al Franchi e i servizi che la città offrirà ai tifosi se Firenze sarà scelta come una delle sedi di Euro 2032 (mobilità, accoglienza, ricettività).

Non è previsto però che il Comune presenti l’atteso cronoprogramma dei lavori, neppure nella sede dell’organo calcistico europeo: «La data che interessa alla Uefa rispetto al cronoprogramma — ha spiegato l’assessora Perini in Consiglio comunale rispondendo al consigliere Massimo Sabatini (lista Schmidt) — è quando termineranno i lavori, che come è sempre stato detto è il 2029». «È un appuntamento interlocutorio, come fatto con altre città — ha spiegato la sindaca Funaro — in cui iniziamo a confrontarci, a discutere, a presentare quello che è il progetto. È un primo confronto, tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026». Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio