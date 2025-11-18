Corriere Fiorentino: “Funaro nella sede UEFA per illustrare i lavori del Franchi ma manca il cronoprogramma”

Giovedì una delegazione del Comune di Firenze (con in testa la sindaca Sara Funaro e l’assessora allo sport Letizia Perini), progettisti della ristrutturazione (Arup) e rappresentanti della Fiorentina, si recheranno a Nyon, presso la sede dell’Uefa per illustrare lo stato dei lavori al Franchi e i servizi che la città offrirà ai tifosi se Firenze sarà scelta come una delle sedi di Euro 2032 (mobilità, accoglienza, ricettività).

Non è previsto però che il Comune presenti l’atteso cronoprogramma dei lavori, neppure nella sede dell’organo calcistico europeo: «La data che interessa alla Uefa rispetto al cronoprogramma — ha spiegato l’assessora Perini in Consiglio comunale rispondendo al consigliere Massimo Sabatini (lista Schmidt) — è quando termineranno i lavori, che come è sempre stato detto è il 2029». «È un appuntamento interlocutorio, come fatto con altre città — ha spiegato la sindaca Funaro — in cui iniziamo a confrontarci, a discutere, a presentare quello che è il progetto. È un primo confronto, tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026». Lo riporta il Corriere Fiorentino.