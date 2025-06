Funaro: “Il comune ha lo stesso interesse della Fiorentina. La collaborazione è fondamentale”

Intervenuta questa mattina ai microfoni di Lady Radio, la sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare del progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi. I lavori proseguono, anche se le partite sono sospese e restano ancora diverse questioni aperte, a partire dall’accordo da definire con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

“Sono convinta che l’interesse del Comune e quello della Fiorentina coincidano: entrambi vogliamo uno stadio riqualificato. Laddove è possibile collaborare, bisogna farlo. Non abbiamo ancora una tempistica definita, ma appena ci saranno novità le comunicheremo. La collaborazione è fondamentale, non solo per lo stadio, ma anche per altri progetti che siamo riusciti a recuperare e far rinascere proprio grazie al lavoro congiunto con tante realtà del territorio”.