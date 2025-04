Corriere Fiorentino svela: “Oggi incontro Commisso-Funaro per il Franchi. Tra i temi la proroga dell’impianto”

Oggi si terrà un incontro tra la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, per discutere di questioni cruciali legate allo stadio Artemio Franchi. Tra i temi principali vi è la proroga della concessione dell’impianto, attualmente in scadenza il 31 maggio 2025, per consentire alla squadra di continuare a giocare lì anche nella stagione successiva. Inoltre, verrà illustrata una variante al piano di ristrutturazione che permetterà di mantenere invariata l’area di cantiere, evitando ulteriori modifiche alla logistica dei lavori.

Un altro punto chiave dell’incontro riguarda la possibilità che la Fiorentina contribuisca agli interventi di ammodernamento dello stadio attraverso un project financing. Questa opzione consentirebbe alla società viola di investire nei lavori di ristrutturazione in cambio di una concessione d’uso del Franchi a condizioni vantaggiose per un periodo prolungato. Tale soluzione potrebbe rappresentare un compromesso tra le esigenze del club e quelle dell’amministrazione comunale, garantendo stabilità e investimenti nello storico impianto sportivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.