Funaro: "Franchi? Fino al 2026 lavoreremo sul primo lotto. Voglio continuare a collaborare con la Fiorentina"

55 milioni? Stiamo interloquendo con il ministero

Sara Funaro, sindaca di Firenze, tornando sul tema Stadio Artemio Franchi ha parlato così al Corriere Fiorentino:

Quali sono le opere su cui usare i famosi 55 milioni e così girare i vostri soldi sul Franchi? “Come ho sempre detto, mi piace parlare delle cose quando ho certezze. Stiamo interloquendo con il ministero. È un modo di comunicare. Ognuno ha il suo. È lo stesso metodo che ho usato per l’incontro il prefettura e sul futuro del cantiere. Ho comunicato quando c’era la possibilità che la Fiorentina sarebbe rimasta al Franchi con i cantieri aperti, diversamente dal progetto che prevedeva lavori a stadio vuoto dal giugno 2025. Adesso vanno fatte le varianti e lavoreremo fino al 2026 sul primo lotto, poi sul secondo”.

I tempi?

“L’inizio di un’opera è sempre più complicato. Quando avremo definito il cronoprogramma della seconda parte lo comunicheremo. Io voglio che i lavori siano finiti, voglio continuare a collaborare con la Fiorentina, tenendo conto delle esigenze dei tifosi”.

Riqualificazione di Campo di Marte?

“Sono state fatte valutazioni di sostenibilità del primo progetto, sia nel Poc, sia nel rapporto con il Quartiere che ha espresso criticità. Ed è corretto poi trovare una sintesi. Intanto sul parcheggio in area Ferrovie andiamo avanti. Come vorrei realizzare i parcheggi sotterranei al Cestello e a Porta Romana”.

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