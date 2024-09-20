Fiorentina al Franchi anche nel 2025-26. I lavori di restyling potrebbero finire nel 2028

Restano da risolvere questioni economiche, come il recupero dei 55 milioni di euro precedentemente stanziati e poi revocati dal governo

L'incontro tra la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, si è svolto a Palazzo Vecchio, con al centro i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi. Durante l'ora di confronto, è emerso che la Fiorentina non accetta l'ipotesi di giocare al Padovani per il prossimo campionato, e si lavorerà quindi per far convivere cantieri e partite fino al 2025-26. I lavori, che potrebbero protrarsi fino al 2028, richiederanno ulteriori risorse e aumenti di costi.

Rocco Commisso, accompagnato dalla moglie Catherine e dal direttore generale Alessandro Ferrari, ha lasciato i commenti alla fine dell'incontro al DG, che ha descritto la riunione come positiva, confermando che nei prossimi giorni si riceverà un cronoprogramma per i lavori. Ferrari ha ribadito che la Fiorentina rimarrà a giocare al Franchi, escludendo il trasferimento al Padovani. Anche la sindaca Funaro ha confermato la volontà di mantenere i viola a Firenze, pur riconoscendo che non si è ancora discusso degli aumenti di costi e tempi. Lo scenario è chiaro: la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi oltre la data prevista del 31 maggio 2025, ma restano da risolvere questioni economiche, come il recupero dei 55 milioni di euro precedentemente stanziati e poi revocati dal governo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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