Galli: “Per colpa della Funaro la Fiorentina non può festeggiare il centenario a casa sua, è inaccettabile”

A Firenze e dintorni, Giovanni Galli, ex portiere viola ed ex candidato sindaco della città di Firenze ha detto il suo parere sui ritardi dei lavori dello stadio Franchi: “I tifosi viola credevano di poter festeggiare il centenario nello stadio che rappresenta la loro casa e la fede, invece ora il sindaco Funaro ci parla dei ritardi arrampicandosi sugli specchi scivolosi e scarica la colpa agli altri, ovviamente lo fa dopo le elezioni magari perché temeva di dirlo prima.”

Prosegue: “Facile chiedere scusa a tutti a posteriori dopo aver rassicurato la società sulla questione stadio, purtroppo quest’anniversario rimarrà nella storia perchè il pubblico viola non lo potrà festeggiare a casa sua per colpa dell’amministrazione che rimane incompetente come con Nardella. Il passo è stato breve e non ci siamo nemmeno accorti del cambio, ma quello che dico è che se non si sa gestire la cosa pubblica allora è il caso di cambiare mestiere.”