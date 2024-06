Da Lecce: “Trattativa in corso per Nzola. I giallorossi spingono per il prestito con diritto di riscatto”

La Fiorentina lavora per rifondare il suo attacco, dopo la stagione poco convincente dei suoi centravanti. Da seguire la situazione legata a Mbala Nzola, per il quale i viola ascoltano offerte dai club interessati. Secondo quanto riporta Tuttocalciopuglia.com, il Lecce cerca una punta da affiancare a Krstovic, dopo il ritorno di Piccoli all’Atalanta. Il club giallorosso starebbe puntando con decisione l’attaccante angolano e la trattativa sarebbe seria e concreta. Tra le parti c’è distanza economica, ma Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera lavorano per un prestito con diritto di riscatto.

PEDULLÀ: “L’ASTON VILLA OFFRE 15 MILIONI PER KAYODE. LA FIORENTINA NE VUOLE ALMENO 22. TRATTATIVA APERTA”