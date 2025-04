Dodo: “Ottima partita, un punto importante per noi su cui ci concentriamo per il futuro”

Sul suo profilo Instagram, il terzino brasiliano Dodo ha fatto un post nell’immediato dopo gara della sfida contro il Milan finita 2-2 in cui è stato uno dei migliori con un assist a Kean e una rete bellissima annullata per un fuorigioco millimetrico all’ultimo minuto di gara: “Ottima partita, un punto su cui ci concentriamo.” Successivamente, il giocatore ha taggato la pagina ufficiale della Conference che rimane un obiettivo primario già a partire da giovedì quando i viola saranno di scena in Slovenia per l’andata dei Quarti di Conference contro il Celije.