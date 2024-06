Argentina, dubbi di formazione in vista del Cile: Nico Gonzalez potrebbe prendere il posto di Di Maria

L’Argentina si prepara ad affrontare il Cile, match di Copa America che si giocherà mercoledì. Probabilmente Lionel Scaloni farà dei cambi, apportando qualche modifica alla formazione schierata all’esordio contro il Canada: uno di questi riguarda proprio Di Maria, il quale potrebbe essere rimpiazzato da Nico Gonzalez. Lui e Martinez Quarta non hanno giocato contro i canadesi, ma la seleccion ha comunque ottenuto la vittoria per 2-0 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, grazie ai gol di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Secondo quanto riferisce Tyc Sports, il c.t dell’Albiceleste potrebbe prendere una decisione in serata, dopo le prove tattiche.

L’ARGENTINA VINCE ALL’ESORDIO IN COPA AMERICA, PER NICO GONZALEZ E MARTINEZ QUARTA 90′ SEDUTI IN PANCHINA