L’Argentina vince all’esordio in Copa America, per Nico Gonzalez e Martinez Quarta 90′ seduti in panchina

Durante la notte ha avuto inizio la Copa America, con i campioni del mondo in carica e vincitori dell’ultima edizione della stessa competizione, che hanno sfidato il Canada. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, la gara ha visto l’Argentina ottenere una vittoria convincente, inaugurando la sua campagna di Copa America con una prestazione solida sia in attacco che in difesa. La gara è terminata con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Julian Alvarez a inizio secondo tempo e Lautaro Martinez sul finale di gara. Tuttavia, i giocatori della Fiorentina convocati da Scaloni, Martinez Quarta e Nico Gonzalez, non hanno partecipato alla gara, rimanendo in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco.

Nazione: “La Fiorentina studia lo scambio Amrabat-Zaniolo, hanno la stessa valutazione”