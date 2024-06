Nazione: “La Fiorentina prepara lo scambio Amrabat-Zaniolo con il Galatasaray. Entrambi valgono 15 milioni”

Zaniolo rimane uno degli obiettivi principali della Fiorentina in questa sessione di mercato. L’esterno piace tanto e il club viola starebbe preparando un’offerta ad hoc per portare l’ex Roma a Firenze. Tutto ruota intorno a un altro giocatore, di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Il centrocampista, di ritorno dal Manchester United, piace tanto al Galatasaray. Per questo motivo la Fiorentina potrebbe offrire uno scambio secco tra i due giocatori, entrambi valutati 15 milioni. La concorrenza? L’Atalanta sembra defilata,con il Villarreal superato visto il gradimento del club turco per il centrocampista della Fiorentina. Senza dimenticare che Zaniolo vuole fortemente tornare in Italia. Lo scrive La Nazione.

