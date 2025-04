Bastoni: “I sacrifici non li fanno solo gli operai e i muratori, non abbiamo tempo da dedicare alle nostre famiglie”

A Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato di vari temi legati anche alla sua vita privata simile a quella di tanti calciatori: “Se leggi un po’ i commenti, i discorsi sono sempre gli stessi. I sacrifici li fanno solo gli operai e i muratori invece, non essendo all’interno di questo ambiente, nessuno capisce quale sia la difficoltà per un calciatore. Non abbiamo tempo perchè giochiamo sempre e non ci godiamo le nostre famiglie e nessuno ci potrà mai rendere quei momenti, guadagnamo milioni però ci manca la normalità ed il tempo che è una cosa impagabile, ad esempio, io mia figlia la vedo crescere attraverso i video che mi manda mia moglie e chiaramente non è il massimo. In una settimana dormo a casa due o tre notti mentre spesso sono in ritiro oppure ci dobbiamo allenare quindi il tempo è veramente ristretto.“