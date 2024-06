TMW annuncia: “L’Al Arabi ha proposto a Ikoné un contratto da 4 milioni di euro a stagione”

Potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni l’uscita di Jonathan Ikone dalla rosa della Fiorentina. L’esterno francese classe 1998 non ha lasciato il segno sperato nei due anni e mezzo da lui trascorsi a Firenze con il colore viola indosso. Era il mercato invernale del 2022 (quello del pesante addio a Vlahovic, per intendersi) quando la società toscana versò oltre 15 milioni di euro nelle casse del Lille campione di Francia in carica.

Su Ikone avanzano da qualche giorno sirene dal mondo arabo, in particolare dal Qatar. Stando alle informazioni che circolano è in arrivo una proposta ufficiale da parte dell’Al Arabi (la squadra in cui gioca Verratti), molto intrigante soprattutto per quanto riguarda il giocatore.

Secondo quanto appreso da TMW, infatti, per Ikone l’Al Arabi ha prospettato un ricco contratto da 4 milioni di euro di ingaggio annuo. Alla Fiorentina invece non è ancora arrivata una proposta ufficiale, ma il club viola ha fissato il prezzo di vendita attorno ai 10 milioni. Ikone alla Fiorentina ha giocato 115 partite ufficiali, mettendo a segno 12 gol. Lo riporta TMW.

HANCKO POTREBBE ANDARE ALL’ATLETICO MADRID