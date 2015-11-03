Notizie Al Arabi Fiorentina

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Sportmediaset riporta: "Veretout lascia il Lione dopo un solo anno e passa all'Al-Arabi"
24 luglio 2025 18:35
TMW annuncia: "L'Al Arabi ha proposto a Ikoné un contratto da 4 milioni di euro a stagione"
24 giugno 2024 15:44
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